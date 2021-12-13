الإسماعيلي: الأهلي أبلغنا موافقته المبدئية على إعارة لاعبين لنا

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

أوضح يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي موافقة الأهلي على تفاوض الناديين بشأن استعارة الأول للاعبين من الأخير.

وقال الكومي عبر قناة etc:"محمود الخطيب مشكورا ومعه خالد مرتجي بعثا برسالة من أجل تنسيق المفاوضات بين الناديين".

وواصل "نريد لاعبين من الأهلي بنية البيع. هناك لاعبون حددتهم اللجنة الفنية وسنفاوض الأهلي لاستعارتهم".

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وأتم "أتمنى أن يعود الأهلي للعب في الإسماعيلية. لا مشكلة لدي في بيع لاعبين للأهلي، لكن يقول المثل (اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع)".

ويسعى الإسماعيلي لتعزيز صفوفه في يناير المقبل لتحسين نتائجه المحلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده نقطتين بعد تعادلين و4 هزائم.

وسيلعب الفريق ضد مضيفه سموحة في 21 ديسمبر الجاري.

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