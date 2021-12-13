مدرب عمان: اخترت محمد صلاح ثانيا في جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح يجري عملية الإحماء - ليفربول × أستون فيلا

كشف برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان إدراج محمد صلاح نجم مصر ضمن اختياراته في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وصرح الكرواتي عبر القناة الأولى "صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم".

وأضاف عن صوته في جائزة فيفا "اخترت روبرت ليفاندوفسكي (نجم بايرن ميونخ) في المركز الأول ثم صلاح".

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وأوضح إيفانكوفيتش أن وكلاء عرضوا عليه تدريب الزمالك في وقت سابق.

وبلغ منتخب عمان ربع نهائي كأس العرب قبل أن يخسر أمام تونس.

وستلعب عمان نهاية يناير المقبل ضد السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم.

وتحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

محمد صلاح
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