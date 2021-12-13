مواعيد مباريات اليوم 13 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري ومصطفى محمد وقرعة الأبطال
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 10:08
كتب : FilGoal
يستأنف اليوم الإثنين الدوري المصري الممتاز بمباراة المصري ومصر للمقاصة التي تنطلق 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.
وفي الدوري التركي يحل مصطفى محمد ضيفا على سيفاس سبور مع ناديه جالاتا سراي (5 مساء).
وفي الواحدة ظهرا تنطلق قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وتنقلها قناة beIN Sports News.
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