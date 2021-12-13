مدريد بيضاء مرة أخرى.. ريال مدريد يوسع الفارق بثنائية على أتليتكو

حسم ريال مدريد الدربي بالفوز على أتليتكو مدريد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنبابيو في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال مدريد كل من كريم بنزيما وماركو أسينسيو.

التشكيل

بدأر كارلو أنشيلوتي المباراة بكريم بنزيما بشكل أساسي على الرغم من عودته مؤخرا من الإصابة، بينما بدأ سيميوني المباراة بأنطوان جريزمان وماركوس كونيا في خط الهجوم.

بدأ أتليتكو مدريد بالهجوم على استحياء بتسديدة بعيدة من كونيا في الدقيقة الرابعة.

ورد ريال مدريد الهجوم في الدقيقة العاشرة برأسية من إدير ميليتاو مرت بجانب القائم.

وفي الدقيقة الـ 16 افتتح بنزيما التسجيل لريال مدريد، مستغلا عرضية رائعة من فينيسيوس جونيور ليسدد الكرة بشكل جميل قبل أن تلامس الأرض لتسكن الشباك.

وأنقذ كورتوا ريال مدريد من هدف التعادل بتصديه لركلة حرة مباشرة بشكل رائع من جريزمان في الدقيقة الـ 35.

ورد أوبلاك على كورتوا بعد دقيقتين فقط بتصدي رائع من شبه انفراد من الزاوية اليسرى لفينيسيوس جونيور، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرينجي.

وقرر كارلو أنشيلوتي تبديل بنزيما بين شوطي المباراة احترازيا لعودته بشكل تدريجي من الإصابة.

وفي الشوط الثاني استمر تألق كورتوا الذي تصدى لهجمة خطية من كونيا في الدقيقة الـ 50.

وفي الدقيقة الـ 57 أضاف أسينسيو الهدف الثاني من هجمة مرتدة رائعة، بدأت عن طريق البديل لوكا يوفيتش الذي مرر الكرة لفينيسيوس، ليمرر لأسينسيو الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وواصل كورتوا التألق وتصدة لركلة حرة مباشرة من توماس ليمار سددت بين الزحام في الدقيقة الـ 76.

تألق كورتوا منع أتليتكو من تسجيل هدف واحد، حتى مع تسديدة جواو فيليكس في الدقيقة الـ 91 من داخل منطقة الجزاء والتي تصدى لها بوجهة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 42 في صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة وبفارق 13 نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع الذي تجمد رصيده عند النقطة الـ 29.