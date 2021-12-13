المصري لـ في الجول: إصابة 10 لاعبين بـ كورونا.. رابطة الأندية رفضت تأجيل مباراة المقاصة

كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عن إصابة 10 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا بجانب عناصر من الجهاز الطبي والإداري.

وقال الخولي لـ FilGoal.com: "عشرة لاعبين من الفريق، و9 عناصر من الجهاز الطبي والإداري، تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا".

وأوضح الخولي "أبلغنا رابطة الأندية بالإصابات وطلبنا تأجيل مباراة مصر للمقاصة المقررة غدا الإثنين".

وأتم الخولي "عامر حسين أبلغنا برفض الطلب".

ويحتل المصري المركز التاسع في الدوري بـ 7 نقاط من 5 مباريات.