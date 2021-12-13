المصري لـ في الجول: إصابة 10 لاعبين بـ كورونا.. رابطة الأندية رفضت تأجيل مباراة المقاصة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 00:06

كتب : بسام أبوبكر حامد وجدي

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كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عن إصابة 10 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا بجانب عناصر من الجهاز الطبي والإداري.

وقال الخولي لـ FilGoal.com: "عشرة لاعبين من الفريق، و9 عناصر من الجهاز الطبي والإداري، تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا".

وأوضح الخولي "أبلغنا رابطة الأندية بالإصابات وطلبنا تأجيل مباراة مصر للمقاصة المقررة غدا الإثنين".

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وأتم الخولي "عامر حسين أبلغنا برفض الطلب".

ويحتل المصري المركز التاسع في الدوري بـ 7 نقاط من 5 مباريات.

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