مجاهد: عقد كيروش ينتهي تلقائيا مع مصر حال عدم التأهل للمونديال.. وهذا ما حدث بين الحضري وجهاز الأردن

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 23:57

كتب : FilGoal

كارولس كيروش مدرب منتخب مصر

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على أن عقد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ممتد حتى 18 ديسمبر 2022 حال التأهل للمونديال.

وحقق كيروش 6 انتصارات وتعادلين في 8 مباريات أشرف خلالها على تدريب الفراعنة

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لقناة صدى البلد: "عقد كيروش حتى 18 ديسمبر 2022 يوم نهاية كأس العالم في قطر. لو لم يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم ينتهي العقد من تلقاء نفسه. لو كان الأمر بيدي لمددت لكيروش عقده حتى 2026 وهذه أول توصية سأمنحها".

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وأضاف "الهدف الرئيسي من التعاقد من كارلوس كيروش هو التأهل إلى كأس العالم، لكن هذا لا يمنع أنه بالأداء الحالي في كأس العرب مع انضمام النجوم الكبار، يمكننا أن نتوج بكأس أمم إفريقيا".

وتابع "ربما حدث انفعال وضغط عصبي من عصام الحضري في لقطته مع جهاز الأردن، لكنه اعتذر للمدير الفني عدنان حمد وللأشقاء كل الحب والتقدير. نتعامل مع الخطأ بالشكل اللائحي الصحيح. حدثت جلسة اليوم بين الجهاز الفني ومع الوقت واكتساب الخبرات سيتحسن التعامل مع ذلك الضغط".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة تونس الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب.

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