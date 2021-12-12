ميسي يصنع ومبابي يسجل.. باريس سان جيرمان يهزم موناكو

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه موناكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الفرنسي.

سجل كيليان مبابي هدفي باريس سان جيرمان، الأول في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة 45.

ورفع هذا الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 45 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا الذي يملك مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد موناكو عند 26 نقطة في المركز الثامن.

البداية أتت بتسديدة من سفيان ديوب لاعب موناكو ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 3، وفي الدقيقة التاسعة تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء، نفذها مبابي في الدقيقة 12 بعد المراجعة بتقنية الفيديو، وإنذار جبريل سيديبيه لاعب موناكو بسبب تدخله.

وفي الدقيقة 23 طالب موناكو بركلة جزاء رفض الحكم احتسابها، لينتزع باريس هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 45 على وجه التحديد بعد لعبة جماعية بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي، انتهت بصناعة الأرجنتيني لهدف الفرنسي.

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى موناكو تبديله الأول بخروج كايو هنريكي ونزول إسماعيل جاكوبز، فيما أتى تيلو كيرير على حساب خوان بيرنات المصاب في الدقيقة 55 بصفوف باريس سان جيرمان.

واستخدم نيكو كوفاتش مدرب موناكو تبديلين في الوقت ذاته بنزول ميرون بودو وجان لوكاس بدلا من وسام بن يدر ويوسف فوفانا.

رابع تبديلات موناكو أتى في الدقيقة 65 بخروج سفيان ديوب ونزول إليوت ماتازو، بينما سدد ميسي كرة قوية في الدقيقة 71 ولكن مرت بجوار القائم.

عاد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إلى تبديلاته في الدقيقة 81 بنزول أندير هيريرا ولياندرو باريديس بدلا من أنخيل دي ماريا وإدريسا جي، فيما اختتم كوفاتش تبديلاته في الدقيقة 85 بنزول ويلسون إيسيدور بدلا من جيلسون مارتينز.

أخيرا غادر مبابي الملعب في الدقيقة 88 وحل ماورو إيكاردي على حسابه، لتنتهي المباراة بفوز فريق العاصمة.

ورفع هذا الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 45 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا الذي يملك مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد موناكو عند 26 نقطة في المركز الثامن.