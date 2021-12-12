إنتر يضرب كالياري برباعية ويرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

اقتنص إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز الكبير على كالياري بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع 17 من الدوري الإيطالي.

واستغل إنتر تعثر ميلان بالتعادل مع أودينيزي وهزيمة نابولي أمام إمبولي ليتصدر الكالتشيو.

وسجل لاوتارو مارتينيز اول أهداف المباراة مع الدقيقة 29 بعد تمريرة من تشالهان أوجلو.

لاوتارو سجل مع إنتر ميلان للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ انتقاله للنيرازوري.

وعاد لاوتارو ليهدر ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

ووقع أليكسيس سانشيز على الهدف الثاني في الدقيقة 50 من صناعة نيكولو باريلا.

ووسع تشالهان أوجلو الفارق مع الدقيقة 66 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد لاوتارو مارتينيز ليختتم مهرجان الأهداف بعدها بدقيقتين مستغلا تمريرة المتألق باريلا.

فوز رفع رصيد إنتر ميلان للنقطة 40 في الصدارة وتوقف رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.