إنتر يضرب كالياري برباعية ويرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 23:40

كتب : FilGoal

سانشيز باريلا إنتر ميلان

اقتنص إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز الكبير على كالياري بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع 17 من الدوري الإيطالي.

واستغل إنتر تعثر ميلان بالتعادل مع أودينيزي وهزيمة نابولي أمام إمبولي ليتصدر الكالتشيو.

وسجل لاوتارو مارتينيز اول أهداف المباراة مع الدقيقة 29 بعد تمريرة من تشالهان أوجلو.

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لاوتارو سجل مع إنتر ميلان للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ انتقاله للنيرازوري.

وعاد لاوتارو ليهدر ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

ووقع أليكسيس سانشيز على الهدف الثاني في الدقيقة 50 من صناعة نيكولو باريلا.

ووسع تشالهان أوجلو الفارق مع الدقيقة 66 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد لاوتارو مارتينيز ليختتم مهرجان الأهداف بعدها بدقيقتين مستغلا تمريرة المتألق باريلا.

فوز رفع رصيد إنتر ميلان للنقطة 40 في الصدارة وتوقف رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

إنتر ميلان كالياري الدوري الإيطالي
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