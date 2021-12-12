أحمد دياب يكشف موعد توقف الدوري قبل أمم إفريقيا.. وحدث قد يغير ذلك

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

أحمد دياب

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن موعد تجمع المنتخب قبل أمم إفريقيا سيحدد موقف توقف الدوري.

ومن المنتظر أن يعود الدوري المصري للانطلاق من جديد بعد نهاية كأس العرب والذي وصل فيه الفراعنة للدور نصف النهائي.

وقال أحمد دياب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بداية الأجندة الدولية ستكون يوم 28 ديسمبر وبالتالي سيتوقف الدوري في ذلك التاريخ".

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وأضاف "آخر مباراة للأهلي ستكون يوم 26 ديسمبر ضد فيوتشر، إلا لو قرر منتخب مصر تأجيل تجمع منتخب مصر بعد 28 ديسمبر".

ويلعب الأهلي مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي 22 ديسمبر في قطر.

وتابع "بمجرد إعلان المنتخب لقراره بموعد بدء التجمع سنعلن جدول الدوري".

وأتم "وجود مجلس منتخب في اتحاد الكرة سيسهل الأمور علينا في رابطة الأندية".

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