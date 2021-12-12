حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب

أحد رموز الكرة القطرية وقائد منتخب العنابي المتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، حسن الهيدوس يتحدث في حوار خاص لـ FilGoal.com عن البطولة، وما تعلمه من تشافي في السد القطري واحتمالية مواجهة منتخب مصر.

وإلى نص الحوار..

هل توقعت هذا الانتصار الكبير على منتخب الإمارات؟

بكل تأكيد، الانتصار كان مهمًا بالنسبة لنا كلاعبين لمواصلة مشوارنا في البطولة، بغض النظر عن النتيجة التي حدثت أمام الإمارات، حيث تمكنا من استغلال جميع الفرص التي سنحت عليها، وهذا دليل على أننا كنا في قمة تركيزنا في هذه المباراة.

لماذا تراجع المنتخب القطري في الشوط الثاني من مباراة الإمارات، رغم الأفضلية الكبيرة في الشوط الأول؟

لم يكن هناك أي تراجع على الإطلاق، المنتخب الإماراتي سعى لتصحيح وضعه في الشوط الثاني، في حين أننا واصلنا بنفس النهج الذي كنا عليه في الشوط الأول، وكنا قريبين من زيادة غلة الأهداف.

ستواجهون الجزائر في نصف النهائي، كيف ستستعدون لهذه المباراة؟

المنتخب الجزائري منتخب قوي، واعتقد أن مباراة الجزائر والمغرب في ربع النهائي كانت من أقوى المباريات على المستوى الفني في البطولة، الجزائر تمكنت من إقصاء المغرب الذي يعتبر هو حامل اللقب، والذين يملكون عناصر مميزة، بكل تأكيد التحضير للمباراة سيكون بالشكل المثالي.

ما الشيء الذي تعلمته من تشافي كلاعب ومدرب؟

تشافي يعد من أبرز اللاعبين الذي انجبتهم ملاعب كرة القدم العالمية، تعلمت منه أنا وبقية زملائي في السد، الشيء الكثير، والثقة بالنفس والمنافسة حتى الرمق الأخير من عمر المباراة.

ما رسالتك إلى الجماهير القطرية، ورأيك في مستوى البطولة حتى الآن؟

أعتقد أن البطولة، نجحت بشهادة الجميع، من الناحية التنظيمية، وناحية الأداء الفني حتى الجماهيري أيضا، أعتقد أن هذه النسخة قدمت نموذجا مثاليا لبطولة كأس عالم مصغرة بنكهة عربية..

رسالتي للجماهير القطرية هي مواصلة الدعم لنا في البطولة خلال المباريات القادمة، والأحداث لأن دعمهم مهم ودافع إضافي لتقديم المزيد.

هل تتمنى مواجهة منتخب مصر في النهائي، ورسالتك لمحمد صلاح؟

تفكيرنا بالكامل على مباراة نصف النهائي أولاً ونتمنى الانتصار والعبور للنهائي وبعدها نفكر في الخصم سواء كان مصر أو تونس لكن كل تركيزنا الآن على مواجهة المنتخب الجزائري.

بالتأكيد كل ما يقدمه محمد صلاح يعتبر مفخرة لكل اللاعبين العرب.