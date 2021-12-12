الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 21:58

كتب : FilGoal

إمبولي يحتفل بالفوز على نابولي

سقط نابولي على يد ضيفه إمبولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة تبديلا اضطراريا في صفوف نابولي بخروج بيوتر زيلينسكي مصابا ونزول لورنزو إنسيني في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 23 سدد إليف إلماس كرة قوية ارتطمت بالعارضة، فيما حاول هيرفينج لوزانو في الدقيقة 42 ليتصدى حارس إمبولي.

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عاود جيوفاني دي لورنزو المحاولة في الدقيقة 50 بتسديدة على حدود المنطقة تصدى لها الحارس، وكاد باتريك كوتروني أن يسجل الهدف الأول بتسديدة حولها ديفيد أوسبينا للركنية في الدقيقة التالية.

وفي الدقيقة 62 سجل نابولي هدفا بواسطة المدافع خوان خيسوس إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

أخيرا أتى هدف إمبولي في الدقيقة 70 برأسية قوية من باتريك كوتروني سكنت الشباك، لتنتهي المباراة بفوز مفاجئ للضيوف.

الفوز رفع رصيد إمبولي إلى 26 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين عن يوفنتوس السادس، بينما تراجع نابولي إلى المركز الرابع بـ36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما يمكن لإنتر ميلان أن يقتنص الصدارة إن فاز على كالياري.

نابولي إمبولي الدوري الإيطالي
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