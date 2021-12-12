انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) - (0) أتليتكو مدريد.. مدريد بيضاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

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نهاية المباراة

د91 تألق جديد من كورتوا من تسديدة جواو فيليكيس من داخل منطقة الجزاء

د76 تصدي جديد لكورتوا من تسديدة توماس ليمار

د59 تبديلين لأتليتكو مدريد، دخول لويس سواريز ورينان لودي وخروج أنخيل كوريا وكونيا

د57 جوووول ثاني ماركو أسينسيو بعد تمريرة من فينيسيوس

د50 كورتوا يتألق مرة أخرى ويتقذ هجمة خطيرة من كونيا

د49 تسديدة من جواو فيليكس في يد كورتوا

تبديل لريال مدريد بدخول لوكا يوفيتش بدلا من كريم بنزيما

تبديلين لأتليتكو مدريد، دخول توماس ليمار وجواو فيليكس خروج جريزمان وكاراسكو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د37 أوبلاك ينقذ شبه إنفراد من فينيسيوس

د35 كورتوا ينقذ خطأ من جريزمان بشكل رائع

د25 تسديدة من ميليتاو فوق مرمى أوبلاك

د16. جوووول أول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيما بتسديدة على هوائية رائعة

د10 رأسية من ميليتاو بجانب المرمى

د4. تسديدة بعيدة من كونيا لاعب أتليتكو مدريد

بداية المباراة

تبدأ المباراة بعد قليل