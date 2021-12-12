مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 21:29

كتب : بسام أبو بكر

مرتضى - فرجاني ساسي

لم ينف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إمكانية عودة التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق إلى الفريق.

فرجاني ساسي

النادي : الدحيل

الزمالك

وقال منصور لـ FilGoal.com تعليقا على تقرير جريدة الشروق التونسية بشأن تفاوض الزمالك لعودة اللاعب الذي رحل عن الفريق الموسم الماضي إلى الدحيل القطري: "استلمنا النادي منذ حوالي 10 فقط. نعمل على كثير من الملفات".

وأوضح "الجميع يعرف أن القيد موقوف لنا. نعمل على هذا الملف مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة ونذاكره بشكل جيد".

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وعن التقرير التونسي قال: "لم يمض وقت طويل على استلامنا للنادي. لا أستطيع الإجابة الآن".

وكانت جريدة الشروق قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين الزمالك وساسي، لاستعادة اللاعب المرتبط بالدحيل القطري في الوقت الحالي.

وكان ساسي قد صرح عقب فوز منتخب بلاده على عمان في كأس العرب: " "إذا رجعت إلى مصر فلدي العديد من الأصدقاء هناك. إذا أتت الفرصة سآتي بلا مشاكل، وإذا أتت الفرصة للعب كرة القدم فما المشكلة"؟

وبسؤاله عن النادي الذي يفضل اللعب له إن عاد إلى مصر اختتم ساسي "إذا حدث هذا سأعود إلى الزمالك وهذا أمر طبيعي، ولكن لدي عقد مع الدحيل وأحترم فريقي وليس لدي مشاكل مع فريقي. الزمالك في قلبي وأشجعه دائما وإن شاء الله يأتي يوم ويعود فرجاني إلى بيته".

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي.

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

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