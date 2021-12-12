اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 21:23

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

أعلن اتحاد الكرة المصري عقد الجمعية العمومية للاتحاد يوم 5 يناير المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، أنه سيتم دعوة 129 ناديا هم الأعضاء في جمعيته العمومية، فيما يُفتح باب الترشح يوم 14 ديسمبر الجاري، بعد غد الثلاثاء، وحتى الإثنين 20 ديسمبر.

وشدد بيان اتحاد الكرة: "ويؤكد الاتحاد المصري على أنه سيتم مراجعة كافة الشروط الواردة في اللائحة ومطابقتها على جميع المرشحين بكل شفافية".

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وأتم "كما ستقام الانتخابات في ظل متابعة من الاتحاد الدولي لكل خطواتها".

وتولت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني اتحاد الكرة عقب استقالة مجلس هاني أبو ريدة، قبل أن يتولى أحمد مجاهد المهمة بعد انتهاء مدة لجنة الجنايني.

اتحاد الكرة أحمد مجاهد
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