تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 21:12

كتب : عبد الرحمن فوزي

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة موناكو بعد قليل.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع موناكو على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي.

وجاء ليونيل ميسي برفقة أنخيل دي ماريا وكيليان مبابي في خط هجوم باريس سان جيرمان.

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وجاء تشكيل الفريق بالكامل كالآتي

الحارس: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - أبدو ديالو - خوان بيرنات

الوسط: جورجينيو فينالدوم - ماركو فيراتي - إدريسا جانا جاي

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة وبفارق عشر نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، بينما يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

باريس سان جيرمان موناكو الدوري الفرنسي
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