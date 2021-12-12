تشافي: من الصعب الاستيعاب أن اللاعبين الشباب هم من يصنعون الفارق

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 20:35

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على تقديره لما يقدمه اللاعبين الشباب في فريق، كما أكد على ضرورة تقديم الجميع لأفضل ما لديهم لتحقيق النتائج الإيجابية.

وتعادل برشلونة مع أوساسونا بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة كل من نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي.

أخبار متعلقة
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس في مقدمة الدربي ضد أتلتيكو معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر أفيلا يصعق برشلونة.. تعادل مخيب جديد مع أوساسونا منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حصلنا على نقطة غير كافية، لدينا ديناميكية سلبية من الصعب تغييرها ولكن علينا الاستمرار في العمل والإيمان بنتيجة إيجابية قادمة".

واستمر"ليس لدينا مشاكل في التصرف أو السلوكيات، ولكن مشاكلنا تتعلق بكرة القدم".

وتابع "اللاعبين الصغار هم من يصعنعون الفارق وهذا صعب الاستيعاب، إنها ملاحظة إيجابية ولكنها سلبية في نفس الوقت لأنهم لن بكونوا قادرين دائما على تقديم أداء رائع أو ممتاز، نحن في موقف محفوف بالمخاطر ويجب أن يبدأ الجميع في العمل".

وأضاف "كان من المهم للغاية أن نلعب في نصف ملعب الخصم وإنشاء هجمات ولكننا لم نقم بذلك رغم من إننا تدربنا على ذلك طوال الأسبوع".

وأتم "هناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها، الهدف كان الحصول على الكرة والذهاب للهجوم، وأوساسونا تفوق علينا في اللحظات الأخيرة وقاموا بإرسال العرضيات وارتكاب الأخطاء".

بذلك التعادل ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 24 في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد أوساسونا للنقطة الـ 22 في المركز العاشر.

تشافي هيرنانديز برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس في مقدمة الدربي ضد أتلتيكو أفيلا يصعق برشلونة.. تعادل مخيب جديد مع أوساسونا انتهت في إسبانيا - أوساسونا (2) - (2) برشلونة تشكيل برشلونة - أومتيتي يعود للدفاع.. ولوك دي يونج يقود الهجوم أمام أوساسونا
أخر الأخبار
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط 5 دقيقة | الدوري الفرنسي
تشافي: من الصعب الاستيعاب أن اللاعبين الشباب هم من يصنعون الفارق 42 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس في مقدمة الدربي ضد أتلتيكو 52 دقيقة | الدوري الإسباني
معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر ساعة | كأس العرب 2021
منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا ساعة | إفريقيا
أفيلا يصعق برشلونة.. تعادل مخيب جديد مع أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
أثليتك: كورونا تتسبب في إلغاء مران أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فيرستابن يحقق المعجزة.. إثارة لا تصدق في اليوم الأخير لـ فورمولا 1 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة