تشافي: من الصعب الاستيعاب أن اللاعبين الشباب هم من يصنعون الفارق

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على تقديره لما يقدمه اللاعبين الشباب في فريق، كما أكد على ضرورة تقديم الجميع لأفضل ما لديهم لتحقيق النتائج الإيجابية.

وتعادل برشلونة مع أوساسونا بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة كل من نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حصلنا على نقطة غير كافية، لدينا ديناميكية سلبية من الصعب تغييرها ولكن علينا الاستمرار في العمل والإيمان بنتيجة إيجابية قادمة".

واستمر"ليس لدينا مشاكل في التصرف أو السلوكيات، ولكن مشاكلنا تتعلق بكرة القدم".

وتابع "اللاعبين الصغار هم من يصعنعون الفارق وهذا صعب الاستيعاب، إنها ملاحظة إيجابية ولكنها سلبية في نفس الوقت لأنهم لن بكونوا قادرين دائما على تقديم أداء رائع أو ممتاز، نحن في موقف محفوف بالمخاطر ويجب أن يبدأ الجميع في العمل".

وأضاف "كان من المهم للغاية أن نلعب في نصف ملعب الخصم وإنشاء هجمات ولكننا لم نقم بذلك رغم من إننا تدربنا على ذلك طوال الأسبوع".

وأتم "هناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها، الهدف كان الحصول على الكرة والذهاب للهجوم، وأوساسونا تفوق علينا في اللحظات الأخيرة وقاموا بإرسال العرضيات وارتكاب الأخطاء".

بذلك التعادل ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 24 في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد أوساسونا للنقطة الـ 22 في المركز العاشر.