تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس في مقدمة الدربي ضد أتلتيكو
الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 20:24
كتب : FilGoal
أعلن ريال مدريد تشكيله لمواجهة أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإسباني.
وجاء تشكيل الملكي كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي
خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس
خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أندري لونين – ناتشو فيرنانديز – إدين هازارد – مارسيلو – فيديريكو فالفيردي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – جاريث بيل – رودريجو جوس – إيسكو – ماريانو دياز – إدواردو كامافينجا.
ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري بـ39 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، والذي يملك مباراة مؤجلة.