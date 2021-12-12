تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس في مقدمة الدربي ضد أتلتيكو

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 20:24

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد ضد شاختار

أعلن ريال مدريد تشكيله لمواجهة أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

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خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أندري لونين – ناتشو فيرنانديز – إدين هازارد – مارسيلو – فيديريكو فالفيردي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – جاريث بيل – رودريجو جوس – إيسكو – ماريانو دياز – إدواردو كامافينجا.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري بـ39 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، والذي يملك مباراة مؤجلة.

ريال مدريد أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
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