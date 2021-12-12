تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس في مقدمة الدربي ضد أتلتيكو

أعلن ريال مدريد تشكيله لمواجهة أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أندري لونين – ناتشو فيرنانديز – إدين هازارد – مارسيلو – فيديريكو فالفيردي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – جاريث بيل – رودريجو جوس – إيسكو – ماريانو دياز – إدواردو كامافينجا.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري بـ39 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، والذي يملك مباراة مؤجلة.