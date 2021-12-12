معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم انضمام علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس للتدريبات استعدادا لمواجهة مصر.

ويلتقي منتخب تونس مع مصر في نصف نهائي كأس العرب 2021 في مباراة ستقام يوم الأربعاء المقبل.

وكان معلول قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام موريتانيا، ولم يشارك معلول في أي مباراة في البطولة منذ ذلك الوقت.

انضمام معلول أكمل صفوف منتخب تونس قبل مواجهة مصر، خصوصا بعد عودة حمزة المثلوثي وياسين الشيخاوي الذين قد تعافا من الإصابة بفيروس كورونا.

وركز المدرب منذر الكبير في التدريب مساء اليوم على الجانب البدني للاعبين من أجل مساعدتهم على الانتعاشة البدنية وإزاله الإرهاق بعد جلسة التدريب الصباحية.

وكان منتخب تونس قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد في دور ربع النهائي، بينما تأهل منتخب مصر بعد الفوز في ربع النهائي على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.