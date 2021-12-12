أفيلا يصعق برشلونة.. تعادل مخيب جديد مع أوساسونا

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 19:18

كتب : FilGoal

لوك دي يونج برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

تعادل أوساسونا مع ضيفه برشلونة بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإسباني.

تقدم نيكو جونزاليس لصالح برشلونة في الدقيقة 13، وتعادل دافيد جارسيا في الدقيقة 14، واسترد عبد الصمد الزلزولي التقدم في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل شيمي أفيلا في الدقيقة 87.

التعادل رفع رصيد برشلونة إلى 24 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل أوساسونا إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

سرعة في الأداء

سجل برشلونة سريعا الهدف الأول في الدقيقة 13 بتسديدة من نيكو جونزاليس بعد عرضية تلقاها من جافي، ليتقدم الفريق الكتالوني.

ولكن سريعا في الدقيقة 14 أدرك دافيد جارسيا التعادل برأسية رائعة في الزاوية اليسرى، بعد عرضية من جون مونكايولا.

ومع انحسار المحاولات وقلتها في المباراة بصورة عامة، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

الزلزولي

مع بداية الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 49، أطلق المغرب عبد الصمد الزلزولي تسديدة بلمسة واحدة في أعلى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك، ويمنح برشلونة التقدم من جديد.

في صفوف أوساسونا حل شيمي أفيلا وداركو براساناك وأنتي بوديمير بدلا من كيكي بارخا ولوكاس تورو كيكي جارسيا، وذلك في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 73 أجرى تشافي هيرنانديز أول تبديلاته بنزول أوسكار مينجويزا بدلا من نيكو جونزاليس، بينما تواصلت تبديلات أوساسونا بنزول كوتي وروبرتو توريس بدلا من ناتشو فيدال ومانو سانشيز.

رصاصة التعادل

وجد تشافي نفسه مجبرا على تبديل اضطراري غير جديد في برشلونة، بخروج عثمان ديمبيلي مصابا ونزول فيليبي كوتينيو في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 87 ارتدت الكرة من كوتينيو فسددها شيمي أفيلا لتسكن شباك مارك أندريه تير شتيجن وتعيد التعادل إلى المباراة.

التعادل رفع رصيد برشلونة إلى 24 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل أوساسونا إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب برشلونة ضد إلتشي يوم السبت القادم في الأسبوع الثامن عشر، بينما يلعب أوساسونا مع خيتافي يوم الأحد.

برشلونة أوساسونا تشافي الدوري الإسباني
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