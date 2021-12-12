فيرستابن يحقق المعجزة.. إثارة لا تصدق في اليوم الأخير لـ فورمولا 1

توج سائق ريد بل، الهولندي ماكس فيرستابن بلقب بطل العالم لـ فورمولا 1 بعدما خطف المركز الأول في سباق أبو ظبي الختامي لهذا الموسم، من منافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة الأحد على حلبة مرسى ياس.

ودخل السائقان السباق الـ22 الأخير وهما على المسافة ذاتها من حيث عدد النقاط في سيناريو لم يحصل في البطولة منذ عام 1974 حين فاز البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي باللقب بفارق ثلاث نقاط أمام السويسري كلاي ريجاتزوني.

وبدا هاميلتون في طريقه لحسم لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر، بـ 7 لكل منهما، قبل حادث قبل 5 لفات على النهاية، فدخلت سيارة الأمان لأربع لفات ومنحت فيرستابن لفة واحدة لمحاولة تجاوز غريمه ونجح في استغلالها على أكمل وجه، مستفيدا من إطاراته اللينة الجديدة التي وضعها على سيارته خلال وجود سيارة الأمان على الحلبة حسبما أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية.

وللمرّة الثلاثين منذ انطلاق البطولة عام 1950، حسمت هوية البطل في الجولة الأخيرة. لكن هي المرة الثانية فقط، بعد 1974، يدخل سائقان السباق الختامي وهما على نفس المسافة من حيث عدد النقاط.

وسجل فيرستابن التتويج الأول لريد بل منذ 2013 حين توّج به الفريق النمساوي للمرة الرابعة تواليا مع الألماني سيباستيان فيتل، كما أصبح أول هولندي يحرز اللقب وقد توج به تحت أنظار والده السائق السابق يوس فيرستابن.

ونال فريق مرسيدس بطولة الصانعين للمرة الثامنة على التوالي.