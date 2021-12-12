فيرستابن يحقق المعجزة.. إثارة لا تصدق في اليوم الأخير لـ فورمولا 1

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 18:58

كتب : FilGoal

ماكس فيرستابن

توج سائق ريد بل، الهولندي ماكس فيرستابن بلقب بطل العالم لـ فورمولا 1 بعدما خطف المركز الأول في سباق أبو ظبي الختامي لهذا الموسم، من منافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة الأحد على حلبة مرسى ياس.

ودخل السائقان السباق الـ22 الأخير وهما على المسافة ذاتها من حيث عدد النقاط في سيناريو لم يحصل في البطولة منذ عام 1974 حين فاز البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي باللقب بفارق ثلاث نقاط أمام السويسري كلاي ريجاتزوني.

وبدا هاميلتون في طريقه لحسم لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر، بـ 7 لكل منهما، قبل حادث قبل 5 لفات على النهاية، فدخلت سيارة الأمان لأربع لفات ومنحت فيرستابن لفة واحدة لمحاولة تجاوز غريمه ونجح في استغلالها على أكمل وجه، مستفيدا من إطاراته اللينة الجديدة التي وضعها على سيارته خلال وجود سيارة الأمان على الحلبة حسبما أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية.

أخبار متعلقة
فورمولا 1 - هاميلتون بطلا للعالم ويعادل رقم شوماخر فورمولا 1 تعلن مواعيد سباقات 2021.. إدراج سباق السعودية الجديد واستبعاد فيتنام ساري: رحيلي عن يوفنتوس؟ هل سبق وسألت سائق فورمولا 1 إذا كان يخشى السرعة؟

وللمرّة الثلاثين منذ انطلاق البطولة عام 1950، حسمت هوية البطل في الجولة الأخيرة. لكن هي المرة الثانية فقط، بعد 1974، يدخل سائقان السباق الختامي وهما على نفس المسافة من حيث عدد النقاط.

وسجل فيرستابن التتويج الأول لريد بل منذ 2013 حين توّج به الفريق النمساوي للمرة الرابعة تواليا مع الألماني سيباستيان فيتل، كما أصبح أول هولندي يحرز اللقب وقد توج به تحت أنظار والده السائق السابق يوس فيرستابن.

ونال فريق مرسيدس بطولة الصانعين للمرة الثامنة على التوالي.

فورمولا 1 ماكس فيرستابن
نرشح لكم
رفع أثقال – إيهاب: لا مجال للمبررات.. قدر الله وما شاء فعل رفع أثقال - محمد إيهاب يحتل المركز السابع بطولة العالم لـ الخطف.. وينسحب من النتر بسبب الإصابة رفع أثقال - بعد رفع الإيقاف عن مصر.. نعمة سعيد تحصد ذهبيتين وفضية بـ بطولة العالم 4 قرارات من اتحاد السلة بشأن واقعة مباراة الزمالك والجزيرة في دوري السوبر
أخر الأخبار
معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر 25 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا 25 دقيقة | إفريقيا
أفيلا يصعق برشلونة.. تعادل مخيب جديد مع أوساسونا 39 دقيقة | الدوري الإسباني
أثليتك: كورونا تتسبب في إلغاء مران أستون فيلا 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيرستابن يحقق المعجزة.. إثارة لا تصدق في اليوم الأخير لـ فورمولا 1 59 دقيقة | رياضات أخرى
حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة ساعة | كأس العرب 2021
أثلتيك: كورونا يتفشى في صفوف مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
رفع أثقال – إيهاب: لا مجال للمبررات.. قدر الله وما شاء فعل ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة