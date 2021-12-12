رفع أثقال – إيهاب: لا مجال للمبررات.. قدر الله وما شاء فعل

شرح محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، كواليس انسحابه من بطولة العالم للعبة، بعد الإصابة.

وكتب إيهاب عبر فيسبوك: "يشهد الله أننى لم أقصر ولم أبخل على نفسي ولا على تدريبي فى شيء حتى تفاصيل التفاصيل".

وأوضح "اليوم ظهرت آثار إصابة فى العضلة الضامة من آخر تدريب قبل البطولة، ومن ثم إصابه فى الكتف فى محاوله الميدالية وقدر الله و ما شاء فعل".

وأكمل "لا مجال للمبررات فلم يعودنى أبى رحمه الله على ذلك ولكن علي واجب الإعتذار".

واستدرك "فسامحونى لقد عودتكم على مشهد الميداليات فى كل البطولات التى خضتها منذ عام 2014 و مصر اسم كبير لا يليق بها إلا طموح الذهب ولم استطع الاستمرار فى رفعة الكلين والنطر فالتعامل مع الأثقال لا يحتمل الأخطاء وبعد الشورى قررنا أنني لن أجازف إلا وأنا بكامل عافيتى وسيعوضنا الرحمن فى القادم وثقتنا فى تدبيره كبيرة".

وأتم "أخيرا أشكركم جميعا على دعمكم و بالأخص الجهاز الفني والطبي والنفسي على مجهودهم ومحاولاتهم المستميتة للحاق بالبطولة ولكن أمر الله نافذ وإليه يرجع الأمر كله ".

وأنهى محمد إيهاب منافسات الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال وزن تحت 81 كجم في المركز السابع.

ونجح إيهاب في المحاولة الأولى بوزن 160كجم.

ولم يستطع إيهاب رفع 164 كجم في المحاولة الثانية والثالثة قبل أن تظهر عليه علامات الألم مع الرفعة الثالثة.

وأنهى محمد إيهاب منافسات الخطف في المركز السابع.

ولم يتواجد محمد إيهاب ضمن منافسات النتر بعد تعرضه للإصابة والتي أجبرته على الانسحاب.

وفاز محمد إيهاب بالميدالية الذهبية عام 2017 والبرونزية أعوام 2014 و2015 و2018.

يذكر أن محمد إيهاب فاز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.