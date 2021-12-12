مران الزمالك - عودة إسلام جابر.. وتدريبات خاصة لحراس المرمى

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 17:58

كتب : إبراهيم رمضان

الإسماعيلي - الزمالك

انتظم إسلام جابر في تدريبات الزمالك بعد تأكد شفاؤه من فيروس كورونا.

وأدى الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد عودة محمود علاء وعمر السعيد للتدريبات الجماعية بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

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واكتفى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بأداء الفريق لتدريبات بدنية بداخل صالة الألعاب تحت إشرافه، قبل أن يخرج الفريق لملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لأداء المزيد من التدريبات البدنية داخل الملعب تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

وفضل كارتيرون عدم أداء تدريبات فنية بالكرة أو إجراء أي تقسيمة في المران، والاكتفاء بالتدريبات البدنية بعد خوض الفريق لمباراة ودية أمس أمام الترسانة.

وشهد المران تدريبات خاصة لخماسي حراس المرمى في الفريق، ركز فيها أوليفيرا مدرب حراس المرمى على الخروج في العرضيات والتصدي للانفرادات، كما خصص أوليفيرا فقرة لتدريب الحراس على التصويبات من خارج منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة خلال فترة التوقف الحالية أمام الرائد السعودي يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز وانتهت بفوزه بخمسة أهداف دون رد، وأمام الترسانة وانتهت بفوزه بهدف دون مقابل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

الزمالك الدوري المصري الممتاز
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