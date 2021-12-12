تعيين أحمد حسني مديرا إداريا للزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك تعيين أحمد حسني مديرا إداريا للفريق وتوجيه الشكر لعمرو أبو العز المدير الإداري السابق.

تأتي قرارات الإدارة في إطار الهيكلة الجديدة التي تقدم بها إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق بالنادي.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين محمد عبد الرحيم نجل الراحل عبد الرحيم محمد نجم الزمالك السابق بالجهاز الإداري الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة خلال فترة التوقف الحالية أمام الرائد السعودي يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز وانتهت بفوزه بخمسة أهداف دون رد، وأمام الترسانة وانتهت بفوزه بهدف دون مقابل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.