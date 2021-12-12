رفع أثقال - محمد إيهاب يحتل المركز السابع بطولة العالم لـ الخطف.. وينسحب من النتر بسبب الإصابة

أنهى محمد إيهاب منافسات الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال وزن تحت 81 كجم في المركز السابع.

ونجح إيهاب في المحاولة الأولى بوزن 160كجم.

ولم يستطع إيهاب رفع 164 كجم في المحاولة الثانية والثالثة قبل أن تظهر عليه علامات الألم مع الرفعة الثالثة.

وأنهى محمد إيهاب منافسات الخطف في المركز السابع.

ولم يتواجد محمد إيهاب ضمن منافسات النتر بعد تعرضه للإصابة والتي أجبرته على الانسحاب.

وفاز محمد إيهاب بالميدالية الذهبية عام 2017 والبرونزية أعوام 2014 و2015 و2018.

يذكر أن محمد إيهاب فاز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.