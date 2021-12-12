انتهت في إسبانيا - أوساسونا (2) - (2) برشلونة
الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 17:10
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة
ق86: جوووووووول التعادل لأوساسونا عن طريق تشيمي أفيلا
ق81: ديمبيلي يغادر المباراة مصابا
ق49: جوووووووووول ثاني لبرشلونة عن طريق عبد الصمد الزلزولي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37: رأسية من أومتيتي ينقذها حارس أوساسونا، الحكم يحتسب تسلل
ق36: عبد الصمد الزلزولي أفضل لاعبي الشوط الأول في برشلونة
ق25: تسديدة من ديمبيلي بجوار القائم
ق14: جووووووووووول التعادل لأوساسونا عن طريق ديفيد جارسيا
ق12: جوووووووول أول لبرشلونة عن طريق نيكو
بداية المباراة