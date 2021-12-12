هزيمة قاسية لرفاق كريم حافظ ووالتر بواليا في الدوري التركي

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 16:53

كتب : FilGoal

كريم حافظ

سقط ملطية سبور على ملعبه أمام ألانيا سبور بنتيجة 5-2 اليوم الأحد في الجولة 16 من الدوري التركي.

وشارك المصري كريم حافظ في اللقاء كاملا مع فريق ملطية سبور، بينما زميله والتر بواليا، المعار من الأهلي، كان بديلا وشارك في الدقيقة 84.

وتقدم مطلية سبور مرتين لكن الشوط الأول انتهى بنتيجة 3-2 للضيوف.

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وأصبحت النتيجة 5-2 قبل طرد التونسي أسامة الحدادي مدافع ملطية سبور في الدقيقة 65.

وانتهت المباراة بالهدف السادس لألانيا الذي أحرزه كوما باباكار السنغالي في الدقيقة 90.

واستمرت معاناة ملطية سبور الذي لم يفز في آخر 6 مباريات من الدوري.

وتوقف رصيده عند 14 نقطة ويحتل المركز 18.

بينما ألانيا سبور رفع رصيده إلى 27 نقطة واستمر سادسا.

ويحل ملطية سبور ضيفا على ريزة سبور في 19 ديسمبر الجاري.

كريم حافظ والتر بواليا ملطية سبور
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