كأس العرب - أون تايم سبورتس تبث مباراة مصر وتونس

أعلنت قناة أون تايم سبورتس حصولها على حق بث مباراة مصر وتونس يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب 2021.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء والفائز بها سيخوض النهائي ضد الجزائر أو قطر.

وتبث قناة beIN Sports البطولة حصريا وكانت أون تايم سبورتس حصلت على حق بث لقاء مصر والأردن يوم السبت الذي انتهى للفراعنة بنتيجة 3-1.

وستكون مباراة مصر وتونس هي الثانية بين الفريقين في كأس العرب.

في 1988 تفوقت مصر في الدور الأول بهدف طارق سليمان قبل أن تودع من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح ضد سوريا.