كأس العرب - أون تايم سبورتس تبث مباراة مصر وتونس

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 16:01

كتب : FilGoal

أحمد رفعت يحتفل بهدف مصر الثاني في الأردن

أعلنت قناة أون تايم سبورتس حصولها على حق بث مباراة مصر وتونس يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب 2021.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء والفائز بها سيخوض النهائي ضد الجزائر أو قطر.

وتبث قناة beIN Sports البطولة حصريا وكانت أون تايم سبورتس حصلت على حق بث لقاء مصر والأردن يوم السبت الذي انتهى للفراعنة بنتيجة 3-1.

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وستكون مباراة مصر وتونس هي الثانية بين الفريقين في كأس العرب.

في 1988 تفوقت مصر في الدور الأول بهدف طارق سليمان قبل أن تودع من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح ضد سوريا.

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