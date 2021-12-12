أشرف خضر لـ في الجول: إدارة الإسماعيلي لم تبلغنا بوصول عروض لأي لاعب

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 15:48

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

نفى أشرف خضر عضو اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي وصول عروض لأي لاعب من الفريق.

وكان قد ارتبط اسم أكثر من لاعب بالفريق بوجود عروض لرحيلهم عن الإسماعيلي.

وقال أشرف خضر لـ FilGoal.com: "إدارة النادي لم تبلغنا بوصول أي عروض رسمية لأي لاعب".

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وأضاف "إذا كان هناك عروض رسمية لأي لاعب كان لابد أن نعلم بها".

وأوضح عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلي "كل ما ينشر بخصوص انتقال أي لاعب أو حصول لاعبين على عروض في الوقت الحالي مجرد كلام".

وكشف "نقول رؤيتنا كلجنة فنيا تجاه انتقال أي لاعب عندما نبلغ بعرض رسمي".

وتابع "حتى هذه اللحظة الكل متواجد ومركز في التدريبات استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري".

واختتم خضر تصريحاته "يجري في الوقت الحالي الانتهاء من إجراءات التفاوض مع عددا من اللاعبين الذين سيتم تدعيم صفوف الفريق بهم خلال سوق الانتقالات الشتوية".

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