كأس العرب - حارس الجزائر: لم أشك في قدرتنا على تحقيق التأهل

كان رايس مبولحي حارس منتخب الجزائر على ثقة كبيرة في قدرة منتخب بلاده على عبور عقبة نظيره المغربي والتأهل لنصف نهائي كأس العرب.

مبولحي قاد منتخب بلاده للعبور إلى نصف النهائي على حساب المغرب حين انتصر الفريق الجزائري بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.

وقال مبولحي في تصريحات نشرتها جريدة الشروق الجزائرية: "لم أشك في قدرة المنتخب على تحقيق التأهل، وأفتخر بزملائي الذين لم يتوانوا في تقديم أقصى ما لديهم من أجل التأهل".

وأضاف حارس الاتفاق السعودي "الحمد لله فرحنا الشعب وهذا هو الأهم".

وعن لقاء نصف النهائي أوضح "مباراة قطر ستكون مواجهة كبيرة، وسنلعب كأننا نواجه أي منتخب، وبرغبة الفوز".

وأتم "قطر ستكون عقبة في طريقنا إلى النهائي وسنعمل على تحقيق التأهل للنهائي".

ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره القطري الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

الفائز منهما سيلعب المباراة النهائية ضد الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر بين مصر وتونس.