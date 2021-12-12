رفع أثقال - بعد رفع الإيقاف عن مصر.. نعمة سعيد تحصد ذهبيتين وفضية بـ بطولة العالم

حصدت نعمة سعيد بطلة رفع الأثقال الشابة الميدالية الذهبية الأولى لمصر في بطولة العالم وذلك في وزن تحت 67 كجم.

وحققت نعمة سعيد لمصر ثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية.

وتستضيف طشقند عاصمة أوزبكستان بطولة العالم لرجال وسيدات رفع الأثقال في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ونجحت نعمة سعيد صاحبة الـ 19 عاما في رفع ثقل 106 كجم في منافسات الخطف لتحصد الميدالية الذهبية.

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وتفوقت نعمة على هان جي آن بطلة كوريا الجنوبية التي اكتفت برفع 99 كجم.

ورفعت نعمة ثلاث محاولات ناجحة بثقل 100 و103 و106 كجم على الترتيب، قبل أن تستعد لخوض منافسات النتر.

ونجحت نعمة في حصد فضية منافسات النتر بواقع 127 كجم بفارق 8 كجم عن التايوانية تشين وين هوي.

وفي المجموع رفعت نعمة إجمالي 233 كجم بينما لاعبة تايوان 232 كجم فقط لتحصد البطلة المصرية ذهبية المجموع.

وبدأت البطلة الشابة نعمة مشوارها الدولي في عام 2018 بحصد فضية بطولة إفريقيا للناشئين قبل أن تحقق ذهبية بطولة الشباب وذهبية دورة الألعاب الإفريقية للشباب في نفس العام.

وشاركت نعمة سعيد في بطولة العالم للشباب في مارس 2019 ونجحت في حصد الميدالية الذهبية لوزن تحت 59 كجم.

وأخيرا نجحت نعمة في حصد فضية بطولة إفريقيا للسيدات في أبريل 2019 لمنافسات وزن تحت 64 كجم.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد عاقب الاتحاد المصري بالإيقاف لمدة عامين عام 2016، بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين.

وثبت مرة أخرى تعاطي بعض الرباعين المصريين للمنشطات خلال دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت قبل عدة شهور في المغرب ومن بينهم سارة سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

قدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار بسبب أن واقعة تعاطي الناشئين للمنشطات كانت عام 2016 وإذا تم تنفيذ القرار على الاتحاد المصري وقتها لكان انتهى الإيقاف في الوقت الحالي ومن ثم يحق لمنتخب رفع الأثقال المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وهو ما لم يحدث.

ولم تشارك مصر في بطولة العالم نسخة 2019 أو أولمبياد طوكيو 2020.