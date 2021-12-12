تورام يكشف أصعب مهاجم واجهه.. واللاعب الذي سبب له "كوابيس"

كشف ليليان تورام نجم فرنسا وبرشلونة ويوفنتوس السابق أصعب مهاجم واجهه في مسيرته التي امتدت مع الفرق الأولى من 1991 إلى 2008.

وتحدث أيضا مدافع بارما السابق عن اللاعب الذي سبب له "كوابيس" خلال بطولة يورو 2000 التي توج بلقبها مع منتخب الديوك.

وأجرى تورام حوارا مع صحيفة ليكيب الفرنسية قال فيها:"أقوى لاعب زاملته هو زين الدين زيدان. لم يعجبني قول الناس إنه موهوب فقك، زيدان كان مجتهدا جدا وذي شخصية قوية".

وأضاف "أقوى لاعب واجهته هو رونالدو. كلما لمس الكرة كان الجميع في حالة ترقب، قادر على القيام بشيء يؤدي إلى هدف".

وعن المهاجم الذي كره مواجهته قال:"في بدايتي كان باتريس جراناد، أحيانا كنت لا أراه في الملعب. لكن أكثر من سبب لي متاعب كان بيدرو مونيتيس، كان أقصر وأسرع مني، لم أستطع اللحاق به. بين الشوطين في لقاء إسبانيا بدلت حذائي لكن لم أفلح في إيقافه".

واستمر "طاردتني كوابيس عن مونيتيس، لو أردت إخافتي كان عليك فقط قول: انظر، مونيتيس".

وعن أسوأ شعور قال:"خسارة نهائي كأس العالم 2006، أمر سيئ جدا".

وكشف اقترابه من اللعب لمانشستر يونايتد عندما كان في بارما بالقول:"أندية عديدة أرادتني في 2001، كنت قريبا من يونايتد. زرت مقر التدريب والمكان الذي يقطن فيه اللاعبون. ريال مدريد دخل السباق أيضا. ناديا ميلانو بدا مهتمين، لكني اخترت يوفنتوس. وكان قرارا صائبا".

أكثر مدرب تأثرت به، رد تورام "أرسين فينجر، سواء في الكرة أو الحياة عموما. عندما كان صغيرا كتب على السبورة: تستطيع التطور في أي سن. لا تزال عالقة في ذهني حتى الآن".

وعن ذكراه الأسوأ قال:"يورو 2008. بعض اللاعبين افتقدوا للنضج، لم يفهموا متطلبات اللعب لمنتخب فرنسا. لذلك لم يفاجئني ما حدث بعد عامين في جنوب إفريقيا".