جوائز فانتازي في الجول - موبايل Xiaomi 11 T للمركز الأول بالجولة السابعة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 13:51

كتب : FilGoal

فانتازي في الجول

تصدر الترتيب العام للجولة السابعة من فانتازي في الجول واربح موبايل Xiaomi 11 T مقدم من شاومي.

يمكنك استغلال بطاقات الفانتازي لتعزيز نقاطك من خلال بطاقة )الانتقالات المجانية) التي سوف تمنحك حرية تغيير أي عدد من اللاعبين دون التعرض لأي خصم من النقاط، هذه الخاصية صالحة للاستخدام 4 مرات طوال الموسم.

وتسطيع أيضا استخدام بطاقة (الكابتن الثلاثي) التي سوف تمنحك نقاط القائد الخاص بتشكيلاتك مضروبة X3.

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أما إذا قمت بتفعيل خاصية (دكة البدلاء) فسيتم حساب نقاط البدلاء في تشكيلتك إضافة على نقاط تشكيلك الأساسي.

حدث فريق واختر اللاعبين بعناية حتى تحصد أعلى عدد من النقاط في الجولة وتفوز بالجائزة.

ألعب وسجل الآن عبر هذا الرابط.

https://fantasy.filgoal.com/

وحمل تطبيق اللعبة من هنا:

أندرويد:

أيفون:

هواوي:

حدث فريقك قبل غلق باب الانتقالات غدا الموافق الاثنين في تمام الرابعة عصرًا.

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