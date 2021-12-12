مران الأهلي - طاهر محمد وعمار حمدي يشاركان في التدريبات الجماعية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 13:45

كتب : حسام نور الدين

طاهر محمد طاهر الأهلي الإسماعيلي

شارك طاهر محمد وعمار حمدي في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم الأحد على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

وتعرض طاهر لكدمة أثناء مباراة الفريق الودية ضد طلائع الجيش يوم السبت، بينما تعافى عمار حمدي من نزلة برد وجاءت مسحته الطبية سلبية.

وسيلعب الأهلي وديا يوم الأربعاء ضد سموحة ثم يتجه إلى قطر يوم الجمعة.

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ويلعب الفريق ضد الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه في النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي في 28 مايو الماضي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة تواليا.

في 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

الأهلي
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