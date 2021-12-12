كأس العرب - مدافع الجزائر: عبرنا منتخب المغرب القوي للغاية بفضل الخبرة

يؤمن عبد القادر بدران مدافع المنتخب الجزائري بأن خبرة فريقه منحته التفوق على نظيره المغربي في ربع نهائي كأس العرب.

وفاز المنتخب الجزائري على المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال بدران في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "المباراة لم تكن سهلة أمام منتخب مغربي قوي جدا، والحمد لله على التأهل".

وأضاف "نجحنا في تحقيق هذا الفوز والتأهل للدور المقبل، بفضل خبرة لاعبينا، ودعم الجماهير الجزائرية".

وواصل مدافع الترجي "الجماهير حفزتنا بمساندتها لنا إلى الدقيقة الأخيرة".

وأتم "الآن سنبدأ التفكير في الدور المقبل، ومواجهة قطر".

ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره القطري الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

الفائز منهما سيلعب المباراة النهائية ضد الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر بين مصر وتونس.