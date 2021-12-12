الممثل الإعلامي لـ مرموش: اللاعب لم يقصد استفزاز فولفسبورج وتحدث مع المدير الرياضي

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 13:13

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

نفى أحمد عبدون الممثل الإعلامي والإعلاني لعمر مرموش المحترف المصري في صفوف شتوتجارت قصد اللاعب استفزاز فولفسبورج.

وأهدر مرموش ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بين شتوتجارت ضد فولفسبورج في الدوري الألماني عندما سددها على طريقة بانينكا.

وقال عبدون لـ FilGoal.com: "لم يكن مقصودا أي استفزاز لنادي فولفسبورج أو جماهيره بسبب ركلة الجزاء".

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وأضاف الممثل الإعلامي لمرموش: "اللاعب تحدث مع المدير الرياضي لنادي فولفسبورج عقب المباراة لشرح الأمر. المدير الرياضي تقبل الأمر، ومرموش صافح كل زملائه لعلاقته الجيدة بهم".

وقابلت جماهير فولفسبورج الأمر بصافرات الاستهجان قبل أن يغادر مرموش الملعب.

مرموش في الأصل لاعب فولفسبورج، ويلعب لشتوتجارت معارا من ناديه الأصلي هذا الموسم.

وتابع عبدون "تبديل مرموش لا علاقة له بإهدار ركلة الجزاء وكان سيتم في كل الأحوال".

وأضاف "المدير الفني لشتوتجارت كان يرغب في تجهيزه وإراحته قبل مواجهة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري يوم الثلاثاء".

وأوضح "مرموش لاعب محترف ويحترم جميع المنافسين وبالتأكيد لا يقصد إي استفزاز".

واختتم تصريحاته "يركز مرموش على المرحلة المقبلة ومساعدة شتوتجارت في الدوري الألماني".

وشارك مرموش في 10 مباريات مع شتوتجارت هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

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