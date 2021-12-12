كأس العرب - بانون: لسنا سعداء بما قدمناه أمام الجزائر.. ولا نستحق التأهل

يشعر بدر بانون قائد منتخب المغرب بأحقية المنتخب الجزائري في التأهل لنصف نهائي كأس العرب.

وتعادل المنتخبان 2-2 في لقاء ربع النهائي قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لمحاربي الصحراء، الذين ضربوا موعدا مع قطر في نصف النهائي.

وقال بانون في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "كلاعبين لسنا سعداء بما قدمناه أمام الجزائر".

وأضاف مدافع الأهلي "لم نلعب بشكل جيد، ولا نستحق التأهل".

وتابع "دفعنا ضريبة عدم التركيز منذ بداية اللقاء، وكان بالإمكان أن نتأهل، كما كان بالإمكان تعرضنا للإقصاء وهو ما حدث".

وواصل بانون "تعرضنا للإقصاء بركلات الترجيح وهي تعتمد على الحظ بشكل كبير".

وأكمل "علينا مواصلة العمل وإصلاح أخطائنا، أعتقد أن المغرب تملك منتخبا جيدا الآن".

بانون سجل 3 أهداف خلال 4 مباريات بالبطولة.