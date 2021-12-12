كأس العرب - منتخب مصر: إصابة الشناوي وحمدي فتحي بإجهاد في الخلفية.. وموقف حجازي

كشفت الآشعة التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأردن في ربع النهائي وتم استبداله اضطراريا بينما استكمل الشناوي اللقاء بعد سقوطه.

وكشف بيان اتحاد الكرة "جاءت نتائج الآشعات التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من مساء أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية".

وأوضح "طبيب المنتخب محمد أبو العلا أشار إلى أن النتائج جاءت كما كان متوقعا".

وشدد "بدأ اللاعبان بالفعل في تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق بمباراة الأربعاء أمام تونس".

ويلعب منتخب مصر ضد تونس في الخامسة من مساء الأربعاء ضمن مباريات ربع نهائي كأس العرب.

أما عن موقف أحمد حجازي فأوضح "اقترب اللاعب من العودة إلى التدريبات الجماعية ويواصل أيمن أشرف برنامجه العلاجي بنجاح".

واختتم البيان "قرر الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش منح جميع اللاعبين راحة اليوم سيتم قضائها داخل مقر إقامة الفريق على أن تستأنف التدريبات غدا الإثنين".