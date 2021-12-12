البنك الأهلي: توقف الدوري لم يخدمنا.. ولن نبيع أحمد ياسين

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

يرى كريم شحاتة مدير الكرة بفريق البنك الأهلي أن توقف الدوري لم يكن لصالح فريقه.

أحمد ياسين

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب عقب مرور ست جولات برصيد 10 نقاط.

وقال كريم شحاتة عبر أون تايم سبورتس: "توقف الدوري لم يكن في مصلحتنا أو مفيدا للبنك الأهلي بعد تقديم 6 مباريات جيدة ثم توقف طويل أكثر من 20 يوما سيؤثر بالطبع على اللاعبين ولياقتهم البدنية".

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وأضاف "نحاول العمل بجدية وأداء مباريات ودية وتدريبات صباحا ومساء، لعبنا ضد سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وفريق الشباب بالنادي".

وتابع "نواجه زد وديا ثم الهلال السوداني يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري".

ويلعب البنك الأهلي ضد غزل المحلة يوم الإثنين 20 من ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وعن رحيل أمير عبد العزيز كشف "هو مدرب مميز جدا ونتمنى له التوفيق والكل حزين لرحيله، لكن مجلس الإدارة يمنح الفرصة لكل العناصر".

وشدد "أمير كانت لديه رغبة في العمل مع فريق النجمة بدوري الدرجة الثالثة في السعودية".

وبالحديث عن أمير عبد العزيز في الجهاز الفني أوضح "هذا ملف مؤجل لحين الانتهاء من مباراتي غزل المحلة وسموحة، ثم التوقف 40 يوما، حينها سيكون أمامنا وقت جيد لاختيار المدرب الجديد".

أما عن أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي في صفوف منتخب مصر فقال: "هو لاعب مميز جدا ومتألق منذ الموسم الماضي وكان معارا من مصر للمقاصة قبل أن يتم شرائه بشكل نهائي".

وعن مستواه في البطولة العربية أوضح "المنتخب بالكامل كان سيئا في الشوط الأول من مواجهة الأردن في كأس العرب وليس أحمد ياسين فقط، كان الفريق في حالة غريبة أول 37 دقيقة".

وخاض أحمد ياسين أخر مباراتين مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب بدلا من أحمد حجازي المصاب.

وعن العروض المقدمة للاعب كشف "لم نتلق أي عروض رسمية لأحمد ياسين حتى الآن، والبنك الأهلي لا يبيع لاعبيه المميزين بل نستثمرهم فنيا لتقوية الفريق".

واختتم تصريحاته "ياسين لاعب دولي وركيزة أساسية في البنك الأهلي وتحدثت مع رئيس النادي وخالد جلال أن هدفنا تكوين فريق قوي للمنافسة، ولا نية لدينا لبيع أي لاعب في الفترة الحالية".

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