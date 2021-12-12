أليجري: أشعر بخيبة أمل

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 12:24

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

يشعر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بخيبة أمل بسبب تعادل الفريق 1-1 مع فينيسيا في الدوري الإيطالي.

تعادل فينيسيا مع ضيفه يوفنتوس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وصنعنا العديد من الفرص وكذلك سجلنا الهدف. ومع ذلك، اختفينا مع بداية الشوط الثاني".

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وأضاف "أنقذنا القائم في مباريات سابقة، لكننا استقبلنا هدفًا أمام فينيسيا. حاولنا استعادة التقدم، لكننا لم ننجح في تهديد فريق فينيسيا الجيد بالشكل الذي أردناه".

وتابع "أشعر بخيبة أمل لأننا افتقرنا إلى الوضوح في طريقة لعبنا، فتمكن الخصم من إحراز التعادل مع بداية الشوط الثاني".

وأكمل "كان علينا أيضا استغلال المساحة بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار حصول اثنين من المدافعين على إنذارات".

وأتم مدرب يوفنتوس "لا نشعر بالرضا بعد فقدنا نقطتين أخرتين".

سجل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس في الدقيقة 32، وتعادل ماتيا أرامو في الدقيقة 55.

بهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز السادس بـ28 نقطة، بفارق 10 نقاط قابلة للزيادة عن المتصدر ميلان الذي لم يلعب بعد في هذه الجولة، بينما رفع فينيسيا رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر.

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