كأس العرب - أحمد رفعت: كنت محظوظا بهدف السودان.. وأديت واجبي ضد الأردن

قال أحمد رفعت لاعب مصر إنه كان محظوظا بتسجيل هدف جميل ضد السودان في كأس العرب 2021، وأعرب جناح فيوتشر عن سعادته بهز شباك الأردن ليحجز الفراعنة مكانهم في نصف النهائي.

وسجل رفعت هدف مصر الثاني ضد النشامى في لقاء انتهى بنتيجة 3-1 يوم السبت، ليضرب الفراعنة موعدا مرتقبا ضد تونس يوم الأربعاء.

وصرح رفعت لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" "صحيح أنني سجلت هدف التقدم ضد الأردن لكن هذا واجبي، وكل زملائي يؤدون دورهم. كنت مصرا على تقديم أفضل ما لدي واستطعت التسجيل. المباريات لا يحسمها فقط مسجلو الأهداف، هناك من يتصدون لهجمات المنافسين وأيضا حراس المرمى".

وواصل "كلنا نلعب وهدفنا واحد، هو الفوز. نقدم أقصى ما لدينا لمساعدة الفريق. سعيد بأدائي في البطولة حتى الآن، أسعى للظهور بشكل طيب للعب مباريات أكثر. أحاول اللعب جيدا وأن أكون في كامل تركيزي حين أشارك مع المنتخب".

واستمر "كنت محظوظا بالهدف الذي سجلته ضد السودان. أثق في قدمي اليمنى، وأيضا اليسرى، لأني ألعب بكليهما. لم أتردد حين عادت الكرة لي لأصوبها نحو المرمى. لم أتوقع دخولها الشباك بهذا الشكل. كنت سعيدا بالهدف لأني صوبت الركلة الحرة جيدا لكن الكرة لم تذهب مباشرة للمرمى".

وتلعب مصر ضد تونس وإذا عبرت للنهائي ستواجه قطر أو الجزائر.

واستطاع الفراعنة قلب تأخرهم إلى فوز على الأردن بثلاثة أهداف لواحد بعد امتداد المباراة لشوطين إضافيين.