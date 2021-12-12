إسماعيل يوسف: محمد صبحي قد ينتقل لـ الأهلي أو بيراميدز

لا يستبعد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك رحيل محمد صبحي، المعار من النادي لفاركو، إلى ناد آخر مستقبلا.

محمد صبحي النادي : فاركو

وقال يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس:"صبحي سينتقل إلى فريق آخر، لأن هناك بند إعادة بيع في عقده، وهذا خطأ".

وواصل نجم مصر والزمالك السابق "قد ينتقل لبيراميدز أو الأهلي. فاركو هو صاحب قرار بيعه، مقابل 20 مليون جنيه".

وأضاف "هذا البند خاطئ قانونا، لأن من وضعته

كانت لجنة تسيير أعمال في الزمالك. صبحي ثمنه لا يقل عن 3 ملايين يورو".

وانتقل صبحي من الزمالك إلى فاركو معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

وصبحي في قائمة منتخب مصر المشاركة حاليا في كأس العرب 2021.

وشارك صبحي (22 عاما) في 47 مباراة في الدوري المصري الممتاز.