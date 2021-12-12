كأس العرب - راحة لمنتخب مصر من التدريبات لتجنب الإجهاد قبل مواجهة تونس

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 10:31

كتب : محمد الجزار

أحمد رفعت يحتفل بهدف مصر الثاني في الأردن

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني إراحة اللاعبين من التدريبات اليوم الأحد.

وكان منتخب مصر قد تغلب على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين وتأهل لنصف نهائي كأس العرب.

ويحصل لاعبو منتخب مصر على راحة من التدريبات اليوم الأحد لتجنب الإجهاد.

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كما قرر كارلوس كيروش دعوة اللاعبين على الغذاء غدا الإثنين بعد تأهل الفريق إلى المربع الذهبي.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب حتى السبت 18 من ديسمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في الخامسة من مساء الأربعاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب.

وكان كيروش قد صرح عقب مواجهة الأردن أن المباراة كانت عصيبة ولكن في النهاية ترجم لاعبو منتخب مصر الفرص لهدف وذلك سبب احتفاله بقوة.

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