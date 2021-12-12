والدة حسين فيصل: أسامة نبيه أقصى اللاعب من الزمالك من أجل نجله

قالت والدة حسين فيصل لاعب مصر إن الأخير أبلغها أن أسامة نبيه، المدرب العام السابق للزمالك، كان سبب رحيله عن القلعة البيضاء.

حسين فيصل النادي : سموحة مصر

ورحل فيصل (20 عاما) عن الزمالك نهاية الموسم الماضي وانتقل لسموحة وضمه كارلوس كيروش مدرب مصر لقائمة الفراعنة في كأس العرب 2021.

وصرحت والدة مهاجم الفراعنة عبر قناة المحور "حسين قال لي إنهم لا يريدونه في الزمالك، كابتن أسامة نبيه وضع ابنه يوسف مكانه، وحين تحدث حسين مع المدرب باتريس كارتيرون رد الأخير بأنه لن يشارك مع الفريق".

وواصلت "نبيه كان يصرح تلفزيونيا أن حسين كان يعود من الإجازة مصابا، هذا لم يحدث، كان يذهب للمران كل يوم. نبيه هو من أبعده عن الزمالك".

وقال إسلام فيصل شقيق حسين:"أخي تلقى مكالمة هاتفية من نبيه أبلغه فيها أنه سينتقل إلى فريق طلائع الجيش، حسين لم يوافق. المكالمة كانت أمامي. رد نبيه بأن الزمالك سيستغني عنه مجانا. في اليوم التالي وصلنا خطاب الاستغناء من نادي الزمالك".

أداء فيصل مع البنك الأهلي منحه فرصة تمثيل مصر في كأس العرب، شارك في 3 مباريات وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وبلغ الفراعنة نصف نهائي كأس العرب وسيواجهون تونس يوم الأربعاء.