كأس العرب - تونس تطالب بـ تخصيص 50% من مدرجات مواجهة مصر لجماهيرها

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 10:19

كتب : محمد الجزار

منتخب تونس

خاطب الاتحاد التونسي لكرة القدم اللجنة المنظمة لكأس العرب والجهة المختصة بالفيفا المكلفة ببيع تذاكر الدخول لتخصيص 50% من مدرجات مواجهة مصر لجماهير نسور قرطاج.

ويلعب منتخب مصر ضد تونس في الخامسة من مساء الأربعاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب.

ويستضيف ملعب 974 المواجهة المرتقبة بين مصر وتونس في نصف النهائي.

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وأشار الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي أن الجماهير التونسية ساهمت في نجاح تلك البطولة والتي تقام لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووجه الاتحاد التونسي الشكر لكل الجماهير والعائلات التونسية في قطر وتونس وكل أنحاء العالم ولمجلس الجالية التونسية في قطر.

ويسعى مجلس الجالية التونسية في قطر التواصل مع الجهات القطرية لزيادة عدد التذاكر المخصصة لنسور قرطاج لضمان دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير التونسية لمساندة منتخبهم أمام الفراعنة.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

بينما نجح منتخب تونس في خطف بطاقة التأهل بعد الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

كأس العرب تونس
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