موعد مباريات الأحد 12 ديسمبر 2021.. دربي مدريد وإثارة قمة الدوري الإيطالي

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 10:08

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

يشهد اليوم الأحد 12 من ديسمبر 2021 عدد من مباريات الدوريات الكبرى.

ولعل أبرز مواجهات اليوم بين ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في دربي الدوري الإسباني.

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الدوري الإسباني

تقام 4 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني اليوم وتبدأ في الثالثة عصرا بمواجهة بين فياريال ورايو فايكانو.

بينما يحل برشلونة ضيفا على أوساسونا في الخامسة والربع مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي السابعة والنصف يستضيف ريال بيتيس فريق ريال سوسيداد وتذاع عبر بي إن سبورتس 3.

وتختتم مباريات اليوم بقمة الجولة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في العاشرة مساء على بي إن بريميوم 1.

الدوري الإنجليزي

تم تأجيل مواجهة برايتون ضد توتنام بشكل رسمي سبب حالات فيروس كورونا، بينما تقام 3 مباريات أخرى في الجولة اليوم.

يستضيف ليستر سيتي فريق نيوكاسل يونايتد في الرابعة عصرا وتذاع عبر بي إن سبورتس 2 بريمويم.

وفي نفس التوقيت يحل وست هام يونايتد ضيفا على بيرنلي وتنقل عبر بي إن سبورتس 3 بريميوم.

وأخيرا يستضيف كريستال بالاس فريق إيفرتون في السادسة والنصف مساء وتنقل عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

تقام خمس مباريات اليوم الأحد في منافسات الدروي الإيطالي.

وأبرز مواجهات اليوم مباراتي نابولي ضد إمبولي في السابعة مساء، والأخرى عندما يستضيف إنتر فريق كالياري في العاشرة إلا ربع مساء.

وتشهد المباراتان إثارة كبرى بعد تعثر ميلان أمام أودينيزي في صراع القمة.

دربي مدريد مواعيد مباريات اليوم
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