الدرجة الثانية – محمد صبري مديرا فنيا لـ بلبيس

سيكون محمد صبري على موعد مع تجربة فنية جديدة في الدرجة الثانية.

وأعلن نادي بلبيس تولي محمد صبري لاعب الزمالك السابق، تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وتولى صبري تدريب بلبيس خلفا لـ طارق جمال الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من منتخب السويس بهدف.

وكان طارق جمال قد حقق الصعود مع الفريق من القسم الثالث للقسم الثاني وحقق 8 نقاط من انتصارين وتعادلين و6 هزائم.

31 استقالة فنية حدثوا في دوري الدرجة الثانية عقب نهاية الجولة العاشرة بعد استقالة أحمد خلف من قيادة سوهاج.

ويبدأ محمد صبري مهمته مع بلبيس بمواجهة القناة يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويحتل بلبيس المركز الـ14 في ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية برصيد 8 نقاط.