كأس العرب - بلايلي: كنت موفقا في الهدف.. اليوم نفرح وغدا نستعد لمواجهة قطر

أبدى يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر سعادته عقب الفوز على المغرب بركلات الترجيح في ختام منافسات ربع نهائي كأس العرب 2021.

وقال بلايلي عبر قنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز. أشكر اللاعبين والجماهير والشعب الجزائري على المساندة".

وأضاف "قدمنا مباراة جيدة أمام فريق قوي مثل المنتخب المغربي. أهدي الفوز للشعب الجزائري".

وعن هدفه الرائع في المباراة قال بلايلي: "الله وفقني في تسجيل هذا الهدف والأهم هو تحقيق الفوز في النهاية".

أما عن مواجهة نصف نهائي البطولة اختتم النجم الجزائري: "اليوم سنفرح وبعد ذلك سنستعد لمباراة صعبة أمام المنتخب القطري، وهدفنا هو العودة بالكأس إلى الجزائر".

ويلتقي منتخب الجزائر مع منتخب البلد المضيف قطر في الخامس عشر من ديسمبر في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز منهما بالفائز من منتخبي مصر وتونس في نهائي الثامن عشر من الشهر ذاته.