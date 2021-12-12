كأس العرب - بلايلي: كنت موفقا في الهدف.. اليوم نفرح وغدا نستعد لمواجهة قطر

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 00:18

كتب : FilGoal

لاعبو الجزائر يحتفلون بهدف يوسف بلايلي في المغرب

أبدى يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر سعادته عقب الفوز على المغرب بركلات الترجيح في ختام منافسات ربع نهائي كأس العرب 2021.

وقال بلايلي عبر قنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز. أشكر اللاعبين والجماهير والشعب الجزائري على المساندة".

وأضاف "قدمنا مباراة جيدة أمام فريق قوي مثل المنتخب المغربي. أهدي الفوز للشعب الجزائري".

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وعن هدفه الرائع في المباراة قال بلايلي: "الله وفقني في تسجيل هذا الهدف والأهم هو تحقيق الفوز في النهاية".

أما عن مواجهة نصف نهائي البطولة اختتم النجم الجزائري: "اليوم سنفرح وبعد ذلك سنستعد لمباراة صعبة أمام المنتخب القطري، وهدفنا هو العودة بالكأس إلى الجزائر".

ويلتقي منتخب الجزائر مع منتخب البلد المضيف قطر في الخامس عشر من ديسمبر في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز منهما بالفائز من منتخبي مصر وتونس في نهائي الثامن عشر من الشهر ذاته.

بلايلي الجزائر كأس العرب
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