4 قرارات من اتحاد السلة بشأن واقعة مباراة الزمالك والجزيرة في دوري السوبر

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة بناء على توصيات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة 4 قرارات بشأن واقعة مباراة الجزيرة والزمالك في الجولة الأولى من دوري السوبر.

ورفعت اللجنة برئاسة أحمد كامل توصياتها بعد اتطلاعها على تقرير حكام ومراقب مباراة الجزيرة والزمالك والتي أقيمت يوم الجمعة 10 ديسمبر بشأن ما حدث من جانب طارق ممدوح لاعب الجزيرة وإدجر رافائيل لاعب نادي الزمالك.

وبحضور محمد فتحي المشرف على لجنة المسابقات، أصدرت اللجنة توصياتها إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة وتمت الموافقة على الآتي:

-إيقاف اللاعب طارق ممدوح محمد لاعب نادي الجزيرة لمدة مباراتين وغرامة قدرها 30 ألف جنيها.

-إيقاف اللاعب إدجر رافائيل لاعب نادي الزمالك لمدة مباراتين وغرامة قدرها 30 ألف جنيهًا.

-إنذار اللاعبين بتغليظ العقوبة في حال تكرارها.

-لن يسمح بمشاركة اللاعبين في المباريات إلا بعد سداد الغرامة المالية وانتهاء مدة الإيقاف.