كأس العرب - مدرب المغرب: لم نلعب بنصف مستوانا.. وتعلمنا الكثير من البطولة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 00:14

كتب : FilGoal

الحسين عموتة مدرب المغرب

شدد حسين عموتة مدرب منتخب المغرب على أن فريقه لم يلعب بنصف مستواه وافتقر للتحضير الذهني خلال مباراة الجزائر.

وفاز منتخب الجزائر على المغرب في نصف نهائي كأس العرب 2021 بركلات الترجيح بعد تعادل إنتهاء الوصت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقال عموتة في تصريحات لشبكة بي إن سبورت عقب المباراة: "اليوم لم نقدم المستوى المطلوب والتحضير النفسي لم يكن في المستوى".

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واستمر "اللاعبون تحملوا ضغط المباراة بشكل كبير مع الواجبات البدنية والتكتيكية".

وتابع "وصلنا بالمباراة إلى التعادل رغم إننا لم نكن في أفضل أحوالنا وفي النهاية غادرنا البطولة عن طريق ركلات الترجيح، أبارك للمنتخب الجزائري وسنتعلم الكثير من هذه البطولة".

وشدد "السيناريو كان سيئا بالنسبة إلينا في الشوط الأول مع أخطاء في التمريرات والتعامل مع المباراة، لم نلعب بـ 50% من مستوانا".

وأضاف "يجب أن نعمل أكثر على الجانب الذهني وبإذن الله سيتحسن المستوى في المستقبل".

وسيلتقي منتخب الجزائر مع قطر في نصف نهائي كأس العرب يوم الأربعاء المقبل.

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