كأس العرب - مدرب الجزائر: التفاصيل الصغيرة حسمت مواجهة المغرب

شدد مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر على أن المواجهة أمام المغرب كانت قوية للغاية مشيرا إلى أن التفاصيل الصغيرة حسمت الصعود.

وفاز المنتخب الجزائري على المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال مجيد بوقرة في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "أبارك للاعبين على ما قدموه خلال المباراة ومن لم يشاركوا أيضا. الشكر موصول لكل جماهير الجزائر".

وأضاف "المباراة كانت غاية في القوة والمنتخب المغربي كان قويا في الكرات الثابتة، بذلنا قصارى جهدنا للفوز".

وتابع "نعلم أن لديهم منتخب قوي ونحن أيضا ولعبنا المباراة على تفاصيل صغيرة. قلت أن المباراة ستلعب على الجاهزية الذهنية وهو ما حدث".

وأتم عن نصف النهائي "ستكون مباراة كبيرة أمام قطر، أنا على دراية بقوة المنتخب القطري. أتمنى أن تكون مباراة جميلة بين المنتخبين وأن يفوز الأفضل".

ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره القطري الأربعاء المقبل في نصف النهائي.